На карантине из-за гриппа и ОРВИ в Санкт-Петербурге находятся 92 класса

В Северной столице зарегистрировано 54 тысячи случаев заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Учебный процесс из-за распространения гриппа и ОРВИ приостановлен в 92 классах 51 школы и в 18 группах 13 детских дошкольных учреждений Петербурга. Об этом во вторник, 3 марта, заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга.

Так, по данным ведомства, только с 24 февраля по 1 марта в Северной столице зарегистрировано 54 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Эта цифра на 7,2% ниже уровня аналогичного периода прошлой недели, но ситуация с ОРВИ и гриппом продолжает находится на контроле.

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Школам рекомендовали воздержаться от проведения массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Кроме того, в образовательных учреждениях рекомендовано принять дополнительные меры профилактики распространения заболеваний – температурный режим, проветривание и влажная уборку с применением дезинфицирующих средств.

Отметим, что Управление Роспотребнадзора продолжает ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами.









Фото: park72.ru